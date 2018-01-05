Погода, Новости, загрузка...
Виды электротранспорта – от автомобилей до гироскутеров
05.01.2018 10:14
  • УКР
Регистрация Вход
RSS
  • ПОЛИТИКА
  • БИЗНЕС & ФИНАНСЫ
  • ОБЩЕСТВО
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
  • ОТДЫХ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • iShop
  • НОВОСТИ
  • БЛОГИ
  • СТАТЬИ
  • БЛОГОСФЕРА
  • ФОТО
  • Історія дня
  • АРХИВ
  • РЕКЛАМА
  • ИНФОРМЕР
  • СПЕЦПРОЕКТЫ
ПОИСК
  • Російська агресія
  • /
  • Местные выборы 2015
  • /
  • Перестрелка в Мукачево
  • /
  • День памяти
  • /
  • Разоружение Правого сектора
  • /
ТЕХНОЛОГИИ СТАТЬИ

Виды электротранспорта – от автомобилей до гироскутеров

Многие эксперты уверены, что будущее за экологичным электротранспортом. Рассмотрим виды техники, которая уже успешно эксплуатируется во всем мире.
Виды электротранспорта – от автомобилей до гироскутеров Фото: auto.mail.ru

Популярные модели электромобилей от ведущих брендов

Практически все крупные автоконцерны устремили свое внимание к технологиям производства машин, работающих на электричестве, понимая перспективу экономичных и экологичных двигателей.

Так, концерн Ford выпустил модель Focus Electric – это компактный городской хэтчбек, оснащенный 143-сильным электродвигателем. Силовой агрегат питается от аккумулятора 23-кВтч.

Большой интерес вызвал премьерный показ модели Smart Fortwo Electric Drive. Автомобиль привлекает небольшими размерами, идеально подходя для города (всегда найдется место для парковки!). Машину оснастили двумя посадочными кое-где. Расход энергии при езде по городу – 122 пункта.

Свой электромобиль представил и японский бренд Nissan – модель Leaf. Это пятидверное авто с силовым агрегатом мощностью 107 л.с. Компания уже выпустила несколько обновленных версий машины.

И особняком стоит TESLA – это самый известный производитель легковых электромобилей в мире, в его линейке представлены шикарные люксовые модели с улучшенными характеристиками. Подробнее о продукции американского бренда можно почитать на сайте ecocars.com.ua. Все вышеназванные модели уже представлены в продаже, так что если есть желание, можно уже сегодня пересесть на электромобиль.

Оригинальный электротранспорт для детей и взрослых

Если вы еще видели, как работает моноколесо, обязательно посмотрите. Такое название получило необычное транспортное средство, представляющее собой колесо с моторчиком. Моноколесо считается самым компактным транспортным средством в мире, оно занимает минимум места и не вызывает сложностей при перевозке. Миниатюрный экологический транспорт развивает скорость до 24 км/час.

Гироскутер – это еще одно интересное средство передвижения, выполненное в виде небольшой доски с колесиками по бокам, позволяющей передвигаться по городским улицам и выполнять различные трюки.

Преимущества гироскутеров:

  • компактные размеры и экологичность;
  • маневренность и мобильность;
  • простое управление и доступная цена.

Многие современные модели развивают скорость до 20 км/час и более. Технические характеристики электротранспорта зависят от его стоимости – чем выше цена, тем больше возможностей.

Большую слава приобретают устройства под названием Segway – это двухколесная конструкция с электрическим приводом, отличающаяся бесшумным ходом и хорошей мощностью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить