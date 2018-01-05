Виды электротранспорта – от автомобилей до гироскутеров

Популярные модели электромобилей от ведущих брендов

Практически все крупные автоконцерны устремили свое внимание к технологиям производства машин, работающих на электричестве, понимая перспективу экономичных и экологичных двигателей.

Так, концерн Ford выпустил модель Focus Electric – это компактный городской хэтчбек, оснащенный 143-сильным электродвигателем. Силовой агрегат питается от аккумулятора 23-кВтч.

Большой интерес вызвал премьерный показ модели Smart Fortwo Electric Drive. Автомобиль привлекает небольшими размерами, идеально подходя для города (всегда найдется место для парковки!). Машину оснастили двумя посадочными кое-где. Расход энергии при езде по городу – 122 пункта.

Свой электромобиль представил и японский бренд Nissan – модель Leaf. Это пятидверное авто с силовым агрегатом мощностью 107 л.с. Компания уже выпустила несколько обновленных версий машины.

И особняком стоит TESLA – это самый известный производитель легковых электромобилей в мире, в его линейке представлены шикарные люксовые модели с улучшенными характеристиками. Подробнее о продукции американского бренда можно почитать на сайте ecocars.com.ua. Все вышеназванные модели уже представлены в продаже, так что если есть желание, можно уже сегодня пересесть на электромобиль.

Оригинальный электротранспорт для детей и взрослых

Если вы еще видели, как работает моноколесо, обязательно посмотрите. Такое название получило необычное транспортное средство, представляющее собой колесо с моторчиком. Моноколесо считается самым компактным транспортным средством в мире, оно занимает минимум места и не вызывает сложностей при перевозке. Миниатюрный экологический транспорт развивает скорость до 24 км/час.

Гироскутер – это еще одно интересное средство передвижения, выполненное в виде небольшой доски с колесиками по бокам, позволяющей передвигаться по городским улицам и выполнять различные трюки.

Преимущества гироскутеров:

компактные размеры и экологичность;

маневренность и мобильность;

простое управление и доступная цена.

Многие современные модели развивают скорость до 20 км/час и более. Технические характеристики электротранспорта зависят от его стоимости – чем выше цена, тем больше возможностей.

Большую слава приобретают устройства под названием Segway – это двухколесная конструкция с электрическим приводом, отличающаяся бесшумным ходом и хорошей мощностью.