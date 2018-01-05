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"Циклон-бомба" в США: отмененны авиарейсы, а пальмы усыпаны снегом
05.01.2018 10:15
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      В США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скорость он набрал мощность, пишет

      Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

      Предупреждение о метеле объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал во Флориде.

      Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный холод.

      Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного сообщения.

      Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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