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"Циклон-бомба" в США: отмененны авиарейсы, а пальмы усыпаны снегом
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05.01.2018 10:15
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Украинские Национальные Новости информационное агентство
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10:14
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*/ Пятница, 5 января 2018, 09:43 • Саша Картер Версия для печати
"Циклон-бомба" в США: отмененны авиарейсы, а пальмы усыпаны снегом
фотогалерея
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В США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики
назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скорость он набрал
мощность, пишет
Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах
объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не
выходить на улицу без крайней необходимости.
Предупреждение о метеле объявили от южного штата Северная
Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал
во Флориде.
Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых
регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28
градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный
холод.
Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В
аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного
сообщения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира