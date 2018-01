(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 28,01 0,1229 EUR: 33,80 0,2653 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну пятница, 05 января 2018 10:14 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Полиция об убийстве Ноздровской: подозреваемых в деле нет

Госпродпотребслужба: массовых отравлений украинцев едой в течение новогодних праздников не зафиксировано

МИД: украинцы не обращались в посольства из-за шторма "Элеонор"

В тюрьмах оккупированного Крыма осталось почти 63 тыс. единиц оружия и боеприпасов

Смерть Ноздровской наступила в результате колото-резаных ран шеи

На Рождество украинцам прогнозируют теплую погоду

Экономисты оценили действие ЗСТ с Евросоюзом

воин АТО Негода, которого задержали в Москве, вернулся в Украину

Политика Операция "ликвидация", или Как в Украине будут судить по-новому Среда, 3 января 2018, 19:50 • Петро Ивасюк

Политика Убийство Ирины Ноздровской: что известно о резонансном преступлении Вторник, 2 января 2018, 10:13 • Марианна Присяжнюк

Пятница, 5 января 2018, 09:43 • Саша Картер

"Циклон-бомба" в США: отмененны авиарейсы, а пальмы усыпаны снегом

В США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скорость он набрал мощность, пишет Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Предупреждение о метеле объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал во Флориде. Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный холод. Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного сообщения.



