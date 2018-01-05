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В США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скорость он набрал мощность, пишет

Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Предупреждение о метеле объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал во Флориде.

Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный холод.

Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного сообщения.

Look at this pic from @EvaPilgrim! The water level near #Boston harbor. That's incredible! #WinterStormGrayson@JacobLongTV pic.twitter.com/47G6gwX50u — Sara Dayley (@SarajDayley) 4 січня 2018 р.

A #BombCyclone has flooded downtown Boston with ice water — here's what it looks like on the ground https://t.co/TmKWdwTfMe pic.twitter.com/vzL5xzvZoA — INSIDER (@thisisinsider) 5 січня 2018 р.

My cousin in Savannah, GA posted this pic! #gawx pic.twitter.com/DajQVYTOiG — Scotty Powell (@ScottyPowell_WX) 3 січня 2018 р.

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