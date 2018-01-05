Бывший CEO и сооснователь Uber Каланик продаст 29% своей доли в компании за $1,4 млрд

Бывший главный исполнительный директор и один из основателей Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик планирует продать около трети своей доли в компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Т.Каланик, владеющий 10% акций Uber, намерен продать 29% своего пакета японской компании SoftBank и рассчитывает получить за эту долю около $1,4 млрд, отмечают источники.

Как сообщалось, в декабре 2017 года консорциум инвесторов во главе с SoftBank приобрел акции Uber из расчета оценки компании в $48 млрд.

По данным источников, Т.Каланик был готов продать половину своей доли - это максимум, который членам совета директоров Uber разрешено выставлять на продажу. Однако он был вынужден сократить выставленную на продажу долю в компании из-за лимитов, обозначенных в соглашении между Uber и консорциумом инвесторов.

Т.Каланик рассчитывает завершить сделку с SoftBank позднее в этом месяце.

Ранее Т.Каланик часто заявлял, что никогда не продаст акции основанной им компании.

В прошлом году он был вынужден покинуть пост CEO под давлением акционеров на фоне ряда скандалов, в центре которых оказалась Uber.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах.