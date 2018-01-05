Полиция опубликовала фото и видео, сделанные у реки возле села Демидов Вышгородского района Киевской области, где было найдено тело 38-летнего адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Кадры опубликованы на сайте Нацполиции.

Отмечается также, что 4 января в Вышгородском отделе полиции руководство областной полиции отчиталось о результатах проведенной работы в течение пяти дней. В частности, для расследования дела об убийстве создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

В полиции заявили, что уже допрошено большое количество лиц, проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

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