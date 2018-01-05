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Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью
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05.01.2018 10:20
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Городской суд Тбилиси установил, что экс-президент Грузии Михаил
Саакашвили незаконно помиловал четырех граждан, осужденных за
убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году. Саакашвили
запрещено 1,5 года занимать государственные должности в Грузии
Фото: ЕРА В частности, суд приговорил Саакашвили к четырем годам,
однако применил амнистию и сократил срок на четверть.Осужденному
также запрещено 1,5 года занимать государственные должности.Суд
признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными
полномочиями должностным лицом против общественных интересов, что
привело к существенному нарушению прав отдельных лиц и законных
интересов государства.Суд установил, что экс-президент в нарушение
установленной законом процедуры помиловал четырех граждан,
осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006
году."Высокие должностные лица избежали ответственности, что
привело к нарушению прав членов семьи потерпевшего и законных
интересов государства", – сказано в сообщении
суда. Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007
годах, а также с 2008-го по 2013-й годы.В мае 2015
года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года,
когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр
Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в
Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи
Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько
официальных запросов по этому поводу. По словам министра
юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции
Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.11 сентября 2017 года
адвокат Саакашвили обратился в Государственную
миграционную службу с прошением о предоставлении политику
политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения
о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была
невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января
2018 года Окружной административный суд Киева отказал в
удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной
службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной
бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления
документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом,
нуждающимся в дополнительной защите.Защита Саакашвили намерена
обжаловать решение.
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