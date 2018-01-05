Городской суд Тбилиси установил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году. Саакашвили запрещено 1,5 года занимать государственные должности в Грузии Фото: ЕРА В частности, суд приговорил Саакашвили к четырем годам, однако применил амнистию и сократил срок на четверть.Осужденному также запрещено 1,5 года занимать государственные должности.Суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом против общественных интересов, что привело к существенному нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства.Суд установил, что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году."Высокие должностные лица избежали ответственности, что привело к нарушению прав членов семьи потерпевшего и законных интересов государства", – сказано в сообщении суда. Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы.В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.Защита Саакашвили намерена обжаловать решение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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