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В Киеве столкнулись два автомобиля: есть жертвы
25.12.2019 23:40
ДТП в Киеве - в результате столкновения автомобилей Hyundai и Opel погиб один человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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