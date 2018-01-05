Суши: факты, о которых вы не догадывались

Философия и практика приготовления имеет тысячелетнюю историю. История суши берет свое начало в Китае. Люди просто пытались найти секрет длительного хранения рыбы, а в результате получилось вкусное блюдо из сырых продуктов. Со временем технологию освоили японцы, которые и сохранили идею приготовления суши до наших дней.

Первооткрыватель гениальных и вкусных шедевров

нынешний вид блюда, манера подачи и оформления возникла не столь давно . В 19 столетии в городе Эдо (Токио) жил суши-мастер Джохей. Он слепил шарик из риса, добавил немного острого васаби и дополнил композицию кусочком рыбы. Так появились первые нигири. Правильно говорят, что все гениальное имеет простые формы воплощения. Так произошло и с этим вкусным шедевром, который покорил весь мир.

Кто имеет право готовить самое популярное японское блюдо

У нас в стране только ленивый не крутит дома суши и роллы. Технология процесса кажется простой с первого взгляда, но есть сотни нюансов, влияющих на вкус, запах и безопасность блюда. Если вы хотите насладиться популярным японским блюдом от Sushi33 в лучших кулинарных традициях, не упустите этот драгоценный момент. В Японии признают суши исключительно от опытных мастеров своего дела.

В Токио есть специальная школа, которая готовит мастеров. Они получают диплом международного класса. Он дает возможность работать в любой стране мире на кухнях лучших ресторанов. Считается, что мастер никогда не перестает обучаться, но изначально он должен научиться варить рис. Он является основой блюда с четкими требованиями относительно консистенции, рассыпчатости, клейкости и вкусовых особенностей. Именно в Токио об этом знают абсолютно все. Недаром в 2015 году 226 ресторанов этого мегаполиса получили звезды Мишлена. Такой результат превзошел все ожидания, оставив позади даже правильный Париж. В столице Франции раздали только 99 звезд Мишлена.

Сезонные правила для любителей суши

Сезонные правила подачи блюд в кулинарных традициях кухонь разных стран мира считается естественным явлением. Например, в Японии известная всем сельдь является зимним видом рыбы. При желании отведать летом суши с зимним ингредиентом может стать очень затратным делом. Кроме того, считается недопустимым использовать выращенную в неволе рыбу. Конечно, правила часто нарушают, но сезонность – знак настоящих японских суши. А еще самое главное, чтобы было вкусно и безопасно. Особенно, если вы осмелились попробовать суши с рыбой фугу.