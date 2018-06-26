Родриго Дутерте, который является президентом на 80% состоящих из католиков Филиппин, вызвал гнев местного духовенства, подвергнув критике христианские верования. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дутерте: Кто этот глупый Бог? Он действительно глуп Фото: ЕРА Выступая перед чиновниками своего правительства 22 июня, Дутерте усомнился в логике сюжета грехопадения. "Кто этот глупый Бог? Он действительно глуп. Вы создали что-то совершенное и уже думаете о событии, которое соблазнит и разрушит качество вашей работы", – подчеркнул Дутерте.Издание пишет, что подобное высказывание может окончательно подорвать слава Дутерте в стране, где живет 80% католиков. 25 июня филиппинский руководитель заявил, что его речь была связана с разочарованием в отношении религиозных деятелей, которые критикуют его правительство. Представитель Дутерте Гарри Роке, в свою очередь, заявил, что на отношение президента к религии повлияло то, что в юности он подвергался сексуальным домогательствам со стороны священника.Конференция филиппинских католических епископов заявила, что президент атаковал верования христиан.Дутерте стал президентом в мае 2016 года и тогда же начал кампанию по борьбе с наркотиками. Он говорил, что "был бы счастлив" убить всех наркоманов, которые живут в стране. Международное общество критикует филиппинские власти за внесудебные казни. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, силовики Филиппин c июля 2016-го по октябрь 2017 года убили более 12 тыс. человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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