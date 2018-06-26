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Дутерте назвал Бога глупым
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26.06.2018 15:52
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Родриго Дутерте, который является президентом на 80% состоящих из
католиков Филиппин, вызвал гнев местного духовенства, подвергнув
критике христианские верования. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Дутерте: Кто этот глупый Бог? Он действительно
глуп Фото: ЕРА Выступая перед чиновниками своего правительства 22
июня, Дутерте усомнился в логике сюжета грехопадения. "Кто этот
глупый Бог? Он действительно глуп. Вы создали что-то совершенное и
уже думаете о событии, которое соблазнит и разрушит качество вашей
работы", – подчеркнул Дутерте.Издание пишет, что подобное
высказывание может окончательно подорвать слава Дутерте в стране,
где живет 80% католиков. 25 июня филиппинский руководитель
заявил, что его речь была связана с разочарованием в отношении
религиозных деятелей, которые критикуют его
правительство. Представитель Дутерте Гарри Роке, в свою
очередь, заявил, что на отношение президента к религии повлияло то,
что в юности он подвергался сексуальным домогательствам со стороны
священника.Конференция филиппинских католических епископов заявила,
что президент атаковал верования христиан.Дутерте стал президентом
в мае 2016 года и тогда же начал кампанию по борьбе с наркотиками.
Он говорил, что "был бы счастлив" убить всех наркоманов,
которые живут в стране. Международное общество критикует
филиппинские власти за внесудебные казни. По данным правозащитной
организации Human Rights Watch, силовики Филиппин c июля 2016-го по
октябрь 2017 года убили более 12 тыс. человек,
подозреваемых в причастности к наркоторговле.
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