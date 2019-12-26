Сергей Безруков: В этом году впервые сыграю Деда Мороза 30 лет карьеры, целая обойма сыгранных исторических персонажей: Пушкин, Есенин, Высоцкий, Борис Годунов, даже Иисус Христос: Вот и сейчас Сергей Безруков, по данным ВЦИОМа, уже три года подряд удерживающий позицию «лучший актер страны», снимается в нескольких проектах. Но особняком стоит еще одна очень важная роль — Деда Мороза. Его Сергею предстоит сыграть уже на следующей неделе дома перед своими малышами — трехлетней Марией и годовалым Степаном. Спортивная драма «Мистер Нокаут», сага о советских дипломатах «Оптимисты», военная история «Подольские курсанты» («Ильинский рубеж»), опять же военный, но еще и музыкальный фильм «Счастье мое», очередное пришествие на экран истории с Бендером... А ведь есть еще и театральный фронт. И все это было в 2019-м! — Из уже готового — вот-вот должен выйти сериал «Обитель» по роману Захара Прилепина, давший мне возможность наконец поработать с Александром Велединским. Мы с Сашей знакомы тысячу лет, давно было желание что-нибудь сделать, и вот совпало. Роль начальника лагеря — это, вам скажу, непросто — не то что оправдать, но хотя бы понять такого человека. А без понимания и играть нельзя. Я пытался найти точки невозврата в становлении героя, что-то предложил добавить в сценарий, исходя из книги. Неделю назад вернулся из Софии, где закончились съемки сериала Алексея Попогребского «Оптимисты». В Софии выстроен Нью-Йорк 60-х, крутая декорация. Я получил какой-то детский кайф: представляете — выходишь из подземки на нью-йоркскую улицу, замечаешь слежку ЦРУ, надо оторваться: Полное погружение! Захватывающе интересен сценарий, читал его залпом: Карибский кризис на фоне личных перипетий. Надеюсь, телеканал «Россия» сделает сериал быстро — самому не терпится посмотреть. Почти готов фильм с рабочим названием «Бендер», где я играю Ибрагима — отца Остапа, того самого, турецкоподданного. Опасно давать обещания (картина выйдет, по предварительным сведениям, летом), но полагаю, это будет нескучное приключение. «Подольские курсанты» планировались к 75-летию Победы. Все артисты там молодые, как и те ребята, курсанты артиллерийского и военно-пехотного училищ, ценой жизни задержавших немцев в районе Малоярославца в октябре 1941 года. Еще продюсер Игорь Угольников затеял фильм «Учености плоды», который мы снимали все лето, там у меня главная роль. Это о другой странице Великой Отечественной — событиях в пушкинском заповеднике «Михайловское». Персонаж очень небанальный, он не хочет брать в руки оружие... Что касается «Нокаута», то это история легендарного боксера Валерия Попенченко и его тренера Григория Кусикьянца. Последние смены пройдут перед самым новогодним праздником, именно съемками главных боев я и закончу этот очень и весьма насыщенный киногод. — А пару лет назад вы еще создали музыкальную группу «Крестный папа». Что побудило? — Помог фильм «Заповедник». Я и прежде пел в ролях за кого угодно, но то были голоса персонажей, а вот спеть за себя самого почему-то не случалось. И тут в процессе записи я вдруг «поймал» музыкальный поток. Пару дней назад вышел сингл «Трудный день» — очень близкая мне по духу песня, буквально слезы подкатывают, когда пою ее на концертах. Послушайте — и сразу станет понятно, из чего состоит моя жизнь. — Вы снимались в новогодних лентах — «Карнавальной ночи 2», «Иронии судьбы. Продолжение». А сами в праздничный вечер что бы посмотрели? Из своих же работ? — Если надо выбирать, я бы, наверное, остановился на «Млечном пути». Оператор Максим Шинкоренко недавно рассказал, как его дети, впервые увидев эту картину, дружно решили, что она самая лучшая из снятых папой. Видимо, не так много на свете фильмов, которые без лукавства предназначены для семейного просмотра. — Когда впервые пришла мысль действительно заняться детским театром? — Преклоняюсь перед большими артистами, которые отдали искусству для детей свой талант — как Ролан Быков, например. Или, помните, у Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в детстве читал!». Мое поколение, к примеру, выросло на прекрасном детском кино. А наши знаменитые писатели, мультипликаторы, композиторы, придумавшие Чебурашку и Крокодила Гену, льва Бонифация, «Бременских музыкантов» с множеством чудесных песен, которые мы вместе с детьми поем до сих пор: Но со всеобщей коммерциализацией тут возник вакуум. Став худруком Московского Губернского театра, я с самого начала уделил детскому репертуару особое внимание: уже на второй сезон мы выпустили блокбастер для детей «Книга джунглей. Маугли», потом «Остров сокровищ», в котором я с огромным удовольствием сыграл пирата Джона Сильвера, потом музыкальную сказку с оркестром «Маленький принц»... Сейчас в нашей афише 13 спектаклей для детей, почти треть репертуара. Не каждый взрослый театр может похвастаться таким богатством. Но ведь это тоже инвестиции в будущее: потом эти же дети, уже подросшие, вернутся к нам и своих детей приведут. Только спектакли должны быть качественными, способными соперничать с западным кино и компьютерными играми. А у нас в регионах у ТЮЗов иногда нет денег даже на косметический ремонт здания и зарплату артистам: Мы стучались — и нас услышали в правительстве. Был запущен проект «Театр — детям», родилась идея Большого детского фестиваля, который собрал бы лучшее, что делается для детей — не только театр, но и кино, анимация, мюзиклы, цирковые и ледовые шоу. — В этом году на фестивале были работы и по русской классике («Старосветские помещики»), и мюзикл («Маяковский»), и куклы — «Журавлиные перья». А что на вас произвело чувство? — У нашего фестиваля ноу-хау — детское жюри. Я присутствовал на обсуждении и понял: совершенно не правы те, кто считает, будто ребенка можно заинтересовать только яркой картинкой, взрывами и спецэффектами. Нет, дети способны оценить искреннюю, тонкую игру актеров, мизансцены, художественное оформление. И это открытие, как я понял, ко многому обязывает. — Знаю, вы печетесь о детях не только как художник, но и как благотворитель. Уже полтора десятка ребятишек фонда «Измени одну жизнь» при вашем участии обрели семьи. — Занимался этим, как и многие артисты, с давних пор, но как-то не системно, разово. Мое сотрудничество с фондом «Измени одну жизнь» сделало ситуацию совершенно другой. Этот фонд — квинтэссенция несчастных детских судеб, но также и счастливых историй, которые заставляют с надеждой смотреть на жизнь. Каждую такую историю я горячо переживаю: сам озвучиваю анкеты, еженедельно размещаю в своих соцсетях посты. Рассказываем мы и о проблемах, с которыми сталкиваются приемные родители. Думаю, эта работа со мной уже навсегда. Знаете, вот сегодня я выложил рассказ о девочке, которая потеряла маму, а спустя короткое время сама попала в аварию с отцом — папа погиб, а она оказалась в инвалидном кресле. В фонде мы сняли о ней ролик, выложили — и вот его смотрит семья, в которой уже есть четверо детей, но они понимают, что это тоже их ребенок. И дальше в судьбе этой девочки происходит разворот на 180 градусов: — А Деды Морозы в вашей творческой биографии случались? — Впервые это произойдет в этом году. Мой, так сказать, дебют. Если, конечно, эту козырную роль опять не «отожмет» мой папа (Виталий Безруков — известный актер, работал во МХАТе, Театре имени Пушкина, Театре Сатиры. — «Труд»). Но одно с уверенностью могу сказать: Дед холод к Маше и Степе 31 декабря точно придет. — Что дает общение с трехлетней Марией, годовалым Степаном? Как удается найти для этого время в вашем сумасшедшем графике? — Тут все просто: я своих детей люблю. Если б моя работа не давала с ними общаться, если бы я понял, что пропускаю что-то важное, я бы, без сомнения, отказался от части проектов, какими бы интересными они ни казались. А сейчас после моего любимого спектакля «Хулиган. Исповедь», идущего два часа без антракта, мчусь домой, чтобы вытащить детей из ванной и почитать им что-нибудь на ночь. — Что в вашем доме случится на Новый год? — Вместе с большой семьей, с бабушками, с дедушкой поедем на дачу — это уже традиция. Очень надеюсь, что снег все-таки выпадет, — купили Маше ее первые лыжи, буду учить ходить на них, как когда-то меня учил отец. Я по-новому полюбил Новый год, когда понял, что теперь мой черед делать праздник детям, как когда-то старшие делали его мне. Это ведь огромное удовольствие — видеть восхищение в их глазах. От зажженной гирлянды, от самого процесса, когда все вместе украшают елку, играет музыка, на кухне уже готов торт... Жду не дождусь, когда Степа, можно сказать, впервые в сознательном возрасте (год и один месяц!) увидит елку и ахнет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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