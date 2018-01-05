В Сеть слили видео с испытаний нашумевшего украинского ракетного комплекса “Гром-2”, который вызвал истерику у российской пропаганды.

Соцсети в восторге от новинки.

Отметим, что ролик с испытаний ракетного двигателя для “Грома-2” опубликовал на своей странице в YouTube “Национальный промышленный портал”.

Информации о характеристиках новинки пока не очень много. Известно, что оперативно-тактический комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты типа “земля — земля” сможет поражать цели на расстоянии до 280 км.

Он уже готов к полевым испытаниям и в скором времени, вероятно, будет принят на вооружение ВС Украины.

Ролик вызвал ажиотаж между пользователей YouTube.

Украинцев необычайно впечатлила сила комплекса. Они также отметили истерическую реакцию на комплекс российских “тролей” под видео.

“Судя по кукареканью ваты, все идет правильно. Теперь смеяться будет “Гром-2”” — отметили подписчики.



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