Певица Мадонна обнародовала видео с участием своих приемной и родной дочерей. Мадонна: Эстер атакует! Фото: madonna / Instagram Видео она разместила в Instagram."Эстер атакует!" – написала она. MMA watch out.......,,, * ‍ * Estere is coming for ya! * #power #skill #discipline #futureisfemale * ‍ * * ‍ * * ‍ * * ‍ * Публикация от Madonna (@madonna) Янв 4, 2018 at 12:37 PST На снимке Лурдес демонстрирует небритые подмышки.Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити в штате Мичиган. В 1978 году Мадонна переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала она была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.У певицы четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.Родные дети Мадонны – сын Рокко и дочь Лурдес. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



