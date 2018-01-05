В Ривном ночью произошел пожар в 5-этажном доме, два человека пострадали

В Ривном в ночь на пятницу произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома на ул. Петра Могилы, 25, два человека пострадали, из огня спасены 10 человек, эвакуированы 77 граждан, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пожар, который напугал горожан и поднял по тревоге все экстренные службы, произошл около 9 вечера на 3-м этаже 5-этажного дома. Из-за высокой температуры и сильного задымления на этажах возникла угроза жизни и здоровью людей. Поэтому, разделившись на две группы, пожарные провели эвакуацию и спасение жильцов дома и оперативно ликвидировали пожар", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Для эвакуированный граждан, которые находились на холоде и не могли войти в свои квартиры из-за отключения электроэнергии, спасатели организовали передвижной и стационарный пункты обогрева с продуктами питания, где люди могли согреться и выпить горячего чая.

Помощь жителям дома также оказывали психологи ГСЧС

В результате происшествия погибших нет. Во время пожара было спасено 10 человек, 8 из которых - дети, а также выведено на свежий воздух 77 граждан.

"Двух спасенных женщин - одну с диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней тяжести, а другую с диагнозом гипертонический криз в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинские учреждения города", - сказано в сообщении.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 9 ед. техники и 40 человек личного состава.