За последние годы квадрокоптеры получили множество новых функций и стали применяться во многих сферах. Сегодня наиболее крупные коптеры способны перевозить груз в несколько тонн, а некоторые изготовлены из полностью съедобных материалов.

Теперь коптеры учатся ориентироваться на местности без помощи спутниковой связи. Это сделает их более независимыми и менее уязвимыми, сообщает со ссылкой на .

Инженеры из научили квадрокоптеры летать стаями без помощи GPS. Дроны держали строй благодаря маленькой камере и инерциальному измерительному блоку. Портал IEEE, Института инженеров электроники и электротехники, взял интервью у учёных из Лаборатории Виджая Кумара при Пенсильванском университете. Аарону Вайнштейну, Адаму Чо и Джузеппе Луино впервые удалось заставить крупную стаю беспилотников двигаться без опоры на GPS — систему навигации, сообщающую дронам данные о координатах.

Учёные использовали 12 дронов весом по 250 г. Устройства на базе 4-ядерных процессоров Snapdragon Qualcomm оборудовали парными камерами с обзором в 160 градусов и разрешением в 4K. Посредством инерциального одометра беспилотники распознавали соседние объекты, ориентировались на них и корректировали своё движение. В помощь дронам учёные покрыли пол разметкой. Даже в темноте и при ветре дроны отклонялись только на 50 см за 100 м полёта. Учёные собираются увеличить стаю. Опыты облегчат доставку гуманитарной помощи.

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