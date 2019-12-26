Хто не пам'ятає колоритну Раміну з "Холотяка", яка розійшлася з Віталієм Козловським незадовго до їх весілля?!







Тепер дівчина - успішний блогер і автор YouTube-каналу "Ходят слухи". У рамках цього проекту Раміна бере інтерв'ю у знаменитостей і розкриває секрети їхнього особистого життя.



"Я, звичайно ж, роблю роботу над помилками, дивлюся, як працюють інші інтерв'юери, що зараз у тренді, як потрібно ставити питання. Я читаю коментарі під відео на інших подібних каналах, щоб зрозуміти, які у нас можуть бути загальні помилки. Я проходила професійну перепідготовку з акторської майстерності Костянтина Райкіна, я вчилася в Школі радіо, де нас вчили правильно розмовляти, в Києві я займалася з викладачем з техніки мови. Після Нового року я хочу записатися на жорстку риторику для того, щоб вміти ставити питання не так м'яко. Я постійно вдосконалююся, намагаюся знаходити курси і уроки, але краще за все, звичайно ж, практика і робота над своїми помилками. Якщо подивитися на людей, яких сьогодні вважають професіоналами, то на початку своєї кар'єри вони не були такими, як зараз", - зізнається Есхакзай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура щоб ставити питання нас зараз Теги: шоу та передачі