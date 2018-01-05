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«Смерть России», — в Иране у демонстрантов появился новый любимый лозунг (видео)
05.01.2018 10:35
«Смерть России», — в Иране у демонстрантов появился новый любимый лозунг (видео) Призыв звучал от демонстрантов часто.

В бедственной экономической ситуации в стране многие граждане Ирана склонны обвинять именно Россию – одного из партнеров и военных союзников из правящего режима.

Ряд журналистов авторитетных западных средств массовой информации, которые ведут репортажи из зоны гражданского конфликта отмечают: в среде манифестантов все чаще звучит лозунг «Смерть России».

В частности, об этом передают аналитики Русской службы ВВС.

Они пишут: «Призыв звучал от демонстрантов часто. Скорее только, речь идет о сотрудничестве между российским руководством и правящей элитой Ирана.

В 2009 году, когда Москва официально признала результаты президентских выборов в Иране, этот лозунг (Смерть России – прим. ред.) также активно использовался во время протестов».

Следует уточнить: масштабные протестные акции а Тегеране и других крупных городах страны до этого проходили с лета по декабрь 2009 года. Тогда граждане были недовольны результатами президентских выборов, которые оппозиция назвала подтасовкой в пользу правящего режима.

В свою очередь, Евросоюз выразил обеспокоенность нарушениями в ходе избирательного процесса и насилием, которое возникло сразу после объявления официальных результатов выборов 13 июня 2009 года.

Но зато в тот ответственный для страны момент Россия демонстративно поддерживала действующего главу государства Махмуда Ахмадинежада.
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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