|«Смерть России», — в Иране у демонстрантов появился новый любимый лозунг (видео)
|05.01.2018 10:35
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В бедственной экономической ситуации в стране многие граждане Ирана склонны обвинять именно Россию – одного из партнеров и военных союзников из правящего режима.
Ряд журналистов авторитетных западных средств массовой информации, которые ведут репортажи из зоны гражданского конфликта отмечают: в среде манифестантов все чаще звучит лозунг «Смерть России».
В частности, об этом передают аналитики Русской службы ВВС.
Они пишут: «Призыв звучал от демонстрантов часто. Скорее только, речь идет о сотрудничестве между российским руководством и правящей элитой Ирана.
В 2009 году, когда Москва официально признала результаты президентских выборов в Иране, этот лозунг (Смерть России – прим. ред.) также активно использовался во время протестов».
Следует уточнить: масштабные протестные акции а Тегеране и других крупных городах страны до этого проходили с лета по декабрь 2009 года. Тогда граждане были недовольны результатами президентских выборов, которые оппозиция назвала подтасовкой в пользу правящего режима.
В свою очередь, Евросоюз выразил обеспокоенность нарушениями в ходе избирательного процесса и насилием, которое возникло сразу после объявления официальных результатов выборов 13 июня 2009 года.
Но зато в тот ответственный для страны момент Россия
демонстративно поддерживала действующего главу государства Махмуда
Ахмадинежада.