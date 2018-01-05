Украинцы потребляют значительно меньше мяса, молока и рыбы, чем это рекомендовано нормами питания, отсюда — хронические заболевания, преждевременное старение и ранняя смерть.

Украинцы потребляют на 30% меньше мяса, чем это рекомендовано нормами питания, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №7420-1 по снижению ставки НДС на некоторые продукты питания. "Уровень потребления продуктов животноводства на одного потребителя в Украине значительно уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньше по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами.

В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов — на 38,1%, яиц — на 22%, рыбы и рыбопродуктов — на 28%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованными Украинским НИИ питания", — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта полагают, что такая ситуация связана с падением платежеспособного спроса из-за резкого подорожания продукции животноводства.

"Сегодня можно наблюдать накопления диспропорции роста цен на животноводческую продукцию и рост затрат на ее производство, что в итоге приведет к ее удорожанию темпами, которые будут опережать инфляцию, что в свою очередь, еще больше ударит по украинскому потребителю", — поясняют депутаты.

Питаемся хуже, чем при СССР

Если внимательно рассмотреть таблицу потребления продуктов питания, которую приводят в качестве аргумента авторы законопроекта №7420-1, то станет очевидным, что за годы независимости рацион украинцев оскудел. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 17,3% — мяса и мясных продуктов, молока — на 36,38%, яиц — на 16,8%, рыбы — на 17,71%, чем в 1990 году. Что касается рыбы, то по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рекомендованная норма потребления рыбы составляет 20 кг в год на одного человека.

При этом морская рыба должна составлять 75% от этой нормы.

В 2016 году впервые в мире потребление рыбы на планете стало соответствовать этой норме. Страны, в которых средняя продолжительность жизни выше, потребляют и значительно больше рыбы. Для сравнения, среднедушевое потребление рыбы в год в Японии составляет 65 кг, в странах Северной Америки – 24 кг, в странах ЕС – 21 кг.

К сожалению, по данным Ассоциации "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов" на 2017 год, украинцы потребляют только около 9 кг рыбы в год на человека, что более чем в два раза ниже рекомендованной ФАО нормы.

"Предоставленные данные замечательно иллюстрируют, что Украина — единственная из стран бывшего Союза, которая за годы независимости так и не смогла выйти на уровень ВВП 90-го года: мы сейчас живем беднее, чем в 90-м году. А если кому-то кажется, что мобильные телефоны, распространенные повсеместно — это знак богатства, то не нужно технических прогресс использовать в качестве механизма сравнения. Как раз еда — как раз удивительный показатель.

И мы видим, что за время независимости единственное, что украинцы стали потребляют намного больше — это подсолнечное масло и растительные жиры.

И, действительно, поскольку в Украине отменены Государственные стандарты на производство продуктов питания, масса продуктов и полуфабрикатов, которые раньше готовились по стандартам, соответственно, из мяса, молока и других нормальных продуктов, сейчас готовятся из трансжиров на основании пальмового и других масел. Поэтому украинцы стали потреблять намного больше очень вредного для здоровья жира. При этом они катастрофически недоедают белков животного происхождения.

Даже картошки, о которой очень часто говорят, что мы ее перередаем, мы потребляем на 35% меньше, чем нужно согласно физиологическим показателям человека. Масса болезней возникает именно потому, что мы хронически недоедаем", — сказал РИА Новости Украина знаток Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Болезни и преждевременное старение

Недостаточное потребление белков животного происхождения приводит, в первую очередь, к быстрому старению, поясняет врач-диетолог, основатель "Лаборатории омоложения и продления жизни" Людмила Гаврилова.

"Мы запускаем патологические процессы в организме, которые снижают его регенеративные способности, и это приводит к различным заболеваниям: ревматоидным артритам, артрозам, подагре, различным аллергическим реакциям разного типа, которые проявляются либо высыпаниями, либо отеками, либо дерматологическими нарушениями в виде покраснений, зуда и так далее, к сердечно-сосудистым заболеваниям, запускаются хронические воспалительные процессы, онкология.

И это все ведет к быстрейшему старению и, естественно, к смерти в таком же процентном соотношении: человек просто на 30% приближается к смерти, старению, онкологии", — сказала РИА Новости Украина Людмила Гаврилова.

По словам врача-диетолога, недостаток белковой пищи является губительным для ребенка, поскольку это не развивает его когнитивные способности.

"Родители хотят, чтобы их ребенок был талантлив: они думают о детском садике, о школе, где их ребенок будет проявлять свои самые лучшие качества. Но, к сожалению, без белка нет когнитивных функций, нет нормального развития центральной нервной системы, и следовательно ребенок умственно отстает.

Речь идет о памяти, внимании, мышлении.

Естественно, такой ребенок в последствии не будет занимать высокий пост, не будет хорошо мыслить — быстро, качественно, успешно, а значит, даже если родители хотят на его образование затратить довольно большую сумму денег, она будет бесперспективна", — подчеркнула Гаврилова.

Здоровое питание как роскошь

Недавно Министерство здравоохранения Украины впервые за 18 лет изменило нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии. Чтобы быть здоровыми, украинцы должны ежедневно есть овощи, фрукты, орехи, нежирное мясо, пить молоко и много свежей воды, а также есть чаще и понемногу. Таковы рекомендации Минздрава и общественных организаций, вместе разработавших "тарелку здорового питания" для народа. Диетологи выделили семь компонентов здорового питания.

Прежде только это овощи, фрукты и сезонные ягоды, которых нужно есть не менее 300 г ежедневно.

В рационе должно быть ежедневно 1—2 яйца, 100 г рыбы и нежирного мяса (лучше если это будет курица, а не свинина или говядина).

Специалисты в области питания рекомендуют их чередовать: в один день — 200 г мяса, в другой — 200 г рыбы. Обязательно каждый день надо есть злаки и орехи, растительное масло, но не более двух столовых ложек, выпивать пол-литра молока, кефира или йогурта.

"Тарелка здоровья" при нынешних ценах на продукты будет стоить примерно 170 гривен ежедневно.

При средней зарплате по стране в 7377 грн на здоровое питание уйдет от 24% до 70% заработанного.

Но в перечень не вошли хлеб, каши, свинина, говядина, свиное сало, которые Минздрав считает нездоровыми продуктами.

Правительство Гройсмана особенно гордиться тем, что в стране растет минимальная зарплата, но, как видим, ее не хватает даже для удовлетворения физиологических потребностей человека. Более того, по мнению Гаврилечко, то, что Кабмин называет "минимальной зарплатой" по сути таковой не является, поскольку никто не получает означенную сумму на руки — с нее взимаются налоги.

"Мало того, эта сумма в абсолютном выражении меньше, чем фактический прожиточный минимум, рассчитываемый ежемесячно Министерством социальной политики по существующим инструкциям и нормам, в 4 тысячи 23 гривны.

Но этот фактический прожиточный минимум не включает в себя ни расходов на содержание жилья, ни расходов на здравоохранение, ни расходов на образование, следовательно сказать, что он является неким ориентиром, наверное, можно, но фактический прожиточный минимум это в кавычках.

Следовательно, все что мы имеем, это некие бюджетные показатели, которые ни к физиологии, ни к жизни вообще, не имеют ни малейшего отношения — это не расчетные величины.

Их никто не рассчитывал, никто не занимался никакими расчетами, они определялись очень просто: показатель предыдущего года умножается чаще только на коэффициент, связанный с прогнозным показателем инфляции. Поэтому на такие деньги полноценно питаться вообще невозможно", — заключил Гаврилечко.

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