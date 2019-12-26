Президент России и руководитель Северной Кореи представляют меньшую угрозу миру. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на социологический институт YouGov.

Согласно результатам опроса, Трампа считает угрозой для мира 41 процент немцев. 17 процентов респондентов назвали угрозой Ким Чен Ына. Опасение действиями Путина выразили 8 процентов опрошенных, против лидера Китая Си Цзиньпина высказались 7 процентов жителей Германии.

В прошлом году Трампа объявили угрозой для мира 48 процентов немцев, Ким Чен Ына – 21 процент. Против Путина — 15 процентов.

Более только немцы доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону (57 процентов), канцлеру Германии Ангеле Меркель (53 процента), канцлеру Австрии Себастьяну Курцу (33 процента опрошенных). Путин вызывает доверие у 26 процентов респондентов.

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