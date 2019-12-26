|Немцы считают Трампа опаснее Путина и Ким Чен Ына
|26.12.2019 09:05
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Президент России и руководитель Северной Кореи представляют меньшую угрозу миру. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на социологический институт YouGov.(function() })();
Согласно результатам опроса, Трампа считает угрозой для мира 41 процент немцев. 17 процентов респондентов назвали угрозой Ким Чен Ына. Опасение действиями Путина выразили 8 процентов опрошенных, против лидера Китая Си Цзиньпина высказались 7 процентов жителей Германии.
В прошлом году Трампа объявили угрозой для мира 48 процентов немцев, Ким Чен Ына – 21 процент. Против Путина — 15 процентов.
Более только немцы доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону (57 процентов), канцлеру Германии Ангеле Меркель (53 процента), канцлеру Австрии Себастьяну Курцу (33 процента опрошенных). Путин вызывает доверие у 26 процентов респондентов.