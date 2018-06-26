В организации считают, что Украина стала жертвой дезинформации и в этом аспекте представляется проблема с уровнем доверия к власти и правоохранительных структур

Об этом на конференции в Киеве сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

"У меня до сих пор нет информации об этом инциденте. Я слышал заявления от власти, от генерального прокурора, но я думаю и есть надежда, что больше информации будет в будущем. Думаю, это необходимо. Конечно, я понимаю, что определенные сведения не могут разглашаться " , - цитирует Дезире" Общественное ".

Дезир добавил, что Украина стала жертвой дезинформации и в этом аспекте представляется проблема с уровнем доверия к власти и правоохранительных структур.

На вопрос о том, какие сведения должен получить ОБСЕ, чтобы она считала эту операцию оправданной, Дезир ответил:

"Я не одобряю подобную инсценированную операцию по жизни журналиста. По моему мнению, не должно быть никакой лжи по жизни или смерти журналиста. Важно то, что когда власть информацию об угрозе жизни Бабченко или другим журналистам, эта информация была предоставлена тогда, когда власть сочтет это возможным. Однако при этом, не было никакой другой неподтвержденной информации, попадает в информационное поле " , - сказал представитель ОБСЕ.