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Во Франции из-за стрельбы пострадал подросток и еще двое человек
26.12.2019 09:20
Во Франции из-за внезапной стрельбы людей в масках пострадал подросток и еще двое человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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