Во Франции из-за стрельбы пострадал подросток и еще двое человек - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Во Франции из-за стрельбы пострадал подросток и еще двое человек
26.12.2019 09:20
Во Франции из-за внезапной стрельбы людей в масках пострадал подросток и еще двое человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
подросток
еще
двое
человек
пострадал
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->