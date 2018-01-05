По данным Крымскотатарского ресурсного центра, "суды" оккупированного полуострова в 2017 году незаконно оштрафовали около 100 человек, большинство из них – крымские татары. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Самый большой штраф – 3,5 млн руб. – получил фигурант "дела украинских диверсантов" Редван Сулейманов Фото: Alimdar Crimean Solidarity / Facebook Отмечается, что самый большой штраф – 3,5 млн руб. ($61,4 тыс.) – получил фигурант "дела украинских диверсантов" Редван Сулейманов. Жительницу Бахчисарайского района Зарему Умерову оштрафовали на 300 тыс. руб. ($5,3 тыс.) за комментарии в социальных сетях. Другой фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов получил 200 тыс. руб. ($3,5 тыс.) штрафа, а активисты Осман и Эмиль Беляловы – по 150 тыс. руб. ($2,6 тыс.).В сообщении говорится, что большую часть штрафов в размерах от 10 до 20 тыс. руб. ($175–350) назначали по статье 20.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, около 70 крымских татар судили за одиночные пикеты.В центре заявили, что при обыске в доме Алимдара Белялова российские силовики украли $4 тыс. и 60 тыс. руб. ($1052).После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров сообщил 4 января 2018 года, что более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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