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Крымскотатарский ресурсный центр сообщил, что в 2017 году "суды" полуострова оштрафовали активистов на 5 млн рублей
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05.01.2018 10:36
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По данным Крымскотатарского ресурсного центра, "суды"
оккупированного полуострова в 2017 году незаконно оштрафовали около
100 человек, большинство из них – крымские татары. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Самый большой штраф – 3,5 млн
руб. – получил фигурант "дела украинских диверсантов" Редван
Сулейманов Фото: Alimdar Crimean Solidarity / Facebook Отмечается,
что самый большой штраф – 3,5 млн руб. ($61,4 тыс.) –
получил фигурант "дела украинских диверсантов" Редван Сулейманов.
Жительницу Бахчисарайского района Зарему Умерову оштрафовали на 300
тыс. руб. ($5,3 тыс.) за комментарии в социальных сетях. Другой
фигурант "дела украинских диверсантов" Дмитрий Штыбликов получил
200 тыс. руб. ($3,5 тыс.) штрафа, а активисты Осман и Эмиль
Беляловы – по 150 тыс. руб. ($2,6 тыс.).В сообщении говорится,
что большую часть штрафов в размерах от 10 до 20 тыс. руб.
($175–350) назначали по статье 20.2. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации. В частности, около 70
крымских татар судили за одиночные пикеты.В центре заявили, что при
обыске в доме Алимдара Белялова российские силовики украли $4 тыс.
и 60 тыс. руб. ($1052).После аннексии Крыма, по данным
правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове
значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских
татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.В апреле 2016
года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского
народа в перечень запрещенных организаций.Глава Меджлиса
крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат
Чубаров сообщил 4 января 2018 года, что более 60 крымских
татар лишены свободы в Крыму.
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