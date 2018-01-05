Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили сегодня должен прибыть на допрос по событиям возле Октябрьского дворца 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба политика, передает

“Сегодня (5 января), в 11:50 в Печерском РУВД, Крещатик, 29, Михаил Саакашвили прибудет на допрос в качестве свидетеля провокации возле Октябрьского дворца”, — говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря в Киеве прошел “Марш за импичмент” с участием Саакашвили и его сторонников. Шествие завершилось возле Майдана Независимости, где был организован митинг. По данным полиции, в акции приняли участие около 2 тыс. человек.

После митинга Саакашвили с группой сторонников отправился к Октябрьскому дворцу. Там хотели развернуть штаб. В помещении в это время проходил концерт. Правоохранители заблокировали вход в здание. Между сторонами произошли столкновения.

Сам Саакашвили позднее назвал события в Октябрьским дворцом провокацией.

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