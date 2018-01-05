"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ из опасений их попадания во вражеские руки

Планы США передать оружие Украине разозлили Россию и вызвали ухудшение взаимных отношений, но беспокойство американской стороны вызывает также возможность того, что такое оружие как ПТРК "Джавелин" (англ."Javelin") попадет в руки врага, пишет американская газета The Wall Street Journal, сообщает украинская служба "Голоса Америки".

"Предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение тлеющего сейчас конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться в случае наступательных операций вражеских сил. Американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оно не было использовано для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу", - говорится в обнародованной накануне заметке.

Издание отмечает, что данные опасения представителей США не беспочвенны, поскольку подобные инциденты не являются исключением и уже происходили в прошлом в Грузии, Сирии и самой Украине.

Так американское оборудование после агрессии РФ против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было приобрести на черном рынке в Тбилиси. Также некоторое вооружение восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, впоследствии оказалось в руках "ИГИЛ".

В Украине же одна из переданных США в 2014 году ВСУ радарных систем для выявления расположения вражеской артиллерии, размещенная неподалеку Дебальцево (Донецкая обл.), попала в руки сепаратистов и поддерживающих их россиян, однако представитель Вооруженных сил Украины уведомил американскую сторону, что части радарной системы перед отступлением войск были уничтожены.

"Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать его впоследствии против украинских танков. Даже одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика разумна, потому что сепаратисты или россияне могли бы потом перепродать его в зоны конфликтов, и оно могло бы быть использовано против американской техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Если президент официально даст добро на поставки, план будет представлен Конгрессу на рассмотрение в течение 30 дней и после передан в Госдепартамент, сообщает телеканал. "Поставки противотанковых ракет, в том числе, вероятно, и американской системы Javelin, вероятно, могли бы спровоцировать жесткую реакцию со стороны России - что, в свою очередь, угрожает призывам президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой", - отмечается в сообщении.