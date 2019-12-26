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Стало известно, когда Нафтогаз и Газпром планируют подписать мировое соглашение
26.12.2019 09:57
Министр экономики РФ назвал дату подписания мирового соглашения между Нафтогазом и Газпромом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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