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Стало известно, когда Нафтогаз и Газпром планируют подписать мировое соглашение
26.12.2019 09:57
Министр экономики РФ назвал дату подписания мирового соглашения между Нафтогазом и Газпромом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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