В пятницу, 5 января, в Афганистане число погибших в результате теракта возросло до более 20 человек, сообщил телеканал Tolo News.

Согласно словам очевидцев, члены полиции также были между убитых в результате атаки. Однако на брифинге Министерство внутренних дел не назвало точное число жертв между правоохранителей. Источники издания также сообщают о 30 раненых.

В четверг днем десятки местных жителей и владельцев магазинов начали акцию протеста в районе Кабула PD9, чтобы отклонить обвинения против них в незаконной продаже алкоголя. Взрыв произошел в 20:30 по местному времени.

Как сообщал svodka.net, в афганской столице городе Кабул террорист-смертник подорвал себя около группы сотрудников службы безопасности.

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