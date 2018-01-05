Композитор и шоумен Андрей Данилко заявил, что не приемлет акций
против концертов Ани Лорак в Киеве. Данилко: Я против таких
выходок, какие устраивают против выступлений Фото из личного архива
Андрея Данилко Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию
Гордону в программе "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина"."Я против
таких выходок, какие устраивают против выступлений: не нравится вам
Ани Лорак –-- не ходите, не покупайте билет. Идет мама
Каролины на концерт –-- у нее вырывают цветы, топчут их. И я
понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это
происходит в Украине. И у меня такое чувство, что они работают на
этих людей", – заявил Данилко.Основная часть выступлений Ани Лорак
проходит в России. Там она рассказала о своей миссии
объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной
матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в
получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак впервые
за последние несколько лет выступила в Киеве 14 ноября 2017
года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном
15-летию балета Freedom.
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