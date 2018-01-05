В горах в пределах Закарпатской области, по данным синоптиков, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 5 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Указано также, что накануне нового года в Карпатах сошла лавина.

"При обследовании лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата восхождение 31 декабря 2017 года. Убытков нет", - добавили спасатели.

Кроме того, отмечается, что 5 января днем ​​в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В южных, центральных и северных областях кое-где ожидается туман, видимость 200-500 м.

Напомним, 5 января в Украине ожидается облачная погода.

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