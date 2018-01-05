На границе России и Китая появилась странная ледяная стена длиной в 15 километров.

Об этом написали в немецком издании , передает

По версии журналистов, она напоминает здание из популярного сериала "Игра престолов". При этом к строительству стены представители обеих стран не имеют никакого отношения. Она появилась природным путем. Причиной стал сильный ветер, который дует в этом месте зимой.

Стена представляет собой огромную глыбу из обломков льда на берегу озера Ханка. Высота достигает в некоторых местах до 20 метров, а длина – около 15 км.

Метеорологи отмечают, что природное здание появляется не каждую зиму. Это зависит от совпадения холодной и ветреной погоды с постоянными бурными течениями под замерзшей гладью озера.

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