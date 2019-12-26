|"Слуги" готовы принять закон про медиа в мире, в котором не существует Путина, а люди в Донбассе обязаны страдать по Украине
|26.12.2019 11:17
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В распоряжении
Нормативный акт призван отрегулировать деятельность не только СМИ, но и любых поставщиков массовой информации - включая онлайн-кинотеатры. То есть понятие "медиа" здесь трактуется максимально широко: как любое взаимодействие информации с общественностью в интернете, на ТВ-радио и в прессе.
Еще на этапе разработки законопроекта о нем курсировали разные слухи - основанные главным образом на заявлениях "слуг народа". Как депутатов (например, Никиты Потураева и Александра Ткаченко), так и чиновников Минкульта.
Власти прямо говорили, что введут уголовную ответственность за "дезинформацию", будут решать, кто журналист, а кто нет - а также блокировать интернет-сайты руками обновленного Нацсовета, который будет курировать все медиа в Украине (а не только радио и ТВ, как сейчас).
В большинстве своем эта информация подтвердилась - кроме уголовной ответственности за недостоверную информацию. Ее заменили на "простые" штрафы и ускоренную блокировку СМИ.
"Страна" анализирует законопроект.
Кто подпадает под закон
Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания.
Он имеет полномочия решать, подпадает ли медиа под его юрисдикцию - и неважно, что это за компания: интернет, ТВ или газета.
То есть закладывать в закон регулировку интернет-гигантов из США таки побоялись. Хотя сначала глава комитета Рады по гуманитарной политике Александр Ткаченко грозился их "украинизировать" и заставить платить налоги в нашей стране.
37-я статья или 37-й год?
Но перейдем к тому, чего все ждали от законопроекта - запретам.
В статье под характерным номером 37 перечисляются виды информации, запрещенные к распространению в Украине.
Часть из них - стандартные вещи вроде запрета на призыв к насильственной смене власти или оскорбления граждан по расовому и другим признакам.
Устанавливается также прямой запрет на позитивное изображение коммунистичеких деятелей СССР - от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка. Исключение - можно хорошо показывать тех, кто развивал украинскую культуру и науку. А вот например, говорить о том, сколько дорог, больниц, самолетов или заводов построили при коммунистах - уже нельзя (или не упоминать, что это сделали власти СССР).
В этом же отрывке вскользь говорится и о запрете на позитивное изображение нацистов, но в отличие от истории с коммунистами - вообще без деталей. Поэтому непонятно - подпадает ли под действие этой статьи героизация дивизии СС "Галичина" и прочих колаборантов из числа украинских националистов, которые сотрудничали с гитлеровцами во время войны.
В законопроекте указывается, что перечисленные нормы - это лишь ориентиры для Нацсовета, которые может выписать по ним более детальные предписания. То есть можно ждать еще более жестких запретов.
Как будут наказывать за нарушения
Что касается прессы, ТВ и радио, здесь все осталось как прежде: это лицензируемые виды деятельности, и у них за нарушение закона могут отозвать лицензию. Перед этим запустив проверки и так далее.
Еще одно грубое нарушение - отказ раскрывать структуру собственности медиа и публиковать выходные данные. А также - отказ в проведении проверки.
Что за проверки собирается проводить Нацсовет у онлайн-СМИ - загадка. Весь их контент имеется в открытом доступе, и отказать в его проверке физически невозможно. Или речь об экскурсии по редакциям?
Также есть нарушения, связанные с "вооруженной агрессией" (о них мы еще скажем ниже). За все это Нацрада может или оштрафовать на сумму до пяти минимальных зарплат (с 1 января минималка - 4723 грн) или блокировать СМИ на уровне провайдера.
В другой статье уточняектся, что происходит это по решению суда, куда обращается Нацсовет. Слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли хозяин того или иного сайта. То есть можно пойти в суд, заявить, что бенефициар не найден и рассказать судье что угодно, пользуясь отстутствием второй стороны.
Закрытому таким образом сайту после блокировки можно обратиться в Нацсовет и попробовать доказать, что ты ни в чем не виноват. А регулятор имеет право рассматривать этот требование в течение 10 рабочих дней. И если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта Фемиды сайт "включают".
То есть Нацрада может заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. И после этого ресурс может простаивать порядка двух недель. Что означает в общем-то смерть сайта. Даже если он на самом деле ничего не нарушал, а Нацрада вынесла решение по ошибке.
Сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс. А новация закона вводит по сути "расстрельные тройки" для веб-сайтов.
Раздел о России
Ограничениям, связанным с вооруженной агрессией, посвящен целый раздел законопроекта (№9). Под них подпадают как сама страна-агрессор (то есть РФ), так и ее некие "правопреемники".
Тут не совсем понятно, о ком речь. Видимо, авторы закона считают, что за время его действия Россия в нынешнем виде прекратит существование, а вместо нее появится какая-то другая страна - причем неминуемо тоже агрессор.
Итак, запрещается к распространению следующее:
В тексте законопроекта делается довольно откровенное резюме:
Это значит, что нельзя просто написать - "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" - это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением.
Здесь опять-таки прямая цензура, которая к тому же открывает широкое поле для трактовок, а следовательно - и санкций против медиа.
Что это за признаки - в проекте закона не оговорено. Но видимо здесь есть еще одна лазейка для того, чтобы закрывать СМИ, которые напрямую или через цепочку фирм контролируются украинскими гражданами, бежавшими после Майдана в Россию - например, Сергеем Курченко или экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.
Впрочем, не исключено, что "признаком" для Нацрады станет информация из разряда "переписок Суркова с редактором Х", которая выйдет, к примеру, на "Миротворце".
Карманная медиаструктура Нацсовета
Отдельно в законе регулируется создание журналистской структуры, которая будет работать при Нацсовете.
В нее будут допускаться только зарегистрированные в этом совете медиа. То есть, чтобы крупному интернет-СМИ туда попасть, надо сначала пройти регистрацию в Нацраде. После этого ему не имеют права отказать в участии.
Решения принимаются большинством в 55% голосов.
Первые выводы
После прочтения законопроекта стало понятно, что туда не включили несколько изначально скандальных норм. Например, уголовную ответственность для журналистов за "дезинформацию". Или принудительное регулирование соцсетей вроде YouTube или Facebook.
Это значит, что у блогеров, которые в основном "живут" на этих и других международных платформах, проблем никаких не будет. Уголовная статья им не грозит, а заблокировать Facebook или Telegram Нацсовет не сможет.
Три главные, стратегические новации законопроекта, заключаются в следующем: