Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отнесла незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова к лицам с двумя гражданствами и ратует за принятия межгосударственного договора Россией и Украиной для определения прав таких людей с неопределенным статусом.

Как передает УНИАН, об этом она сказала журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Российский омбудсмен сказала, что Денисова может посетить Сенуцова только вместе с ней при разрешении российских властей.

«Я не могу ответить за органы власти. Я им направила свое обращение с просьбой допустить Уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины. Сенцов — гражданин России», — заявила Москалькова.

При этом, журналисты уточнили, что Сенцов считает себя гражданином Украины. «Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами — по факту да. У него в документах есть паспорт гражданина России, и он за него расписывался, и копия этого паспорта у меня имеется», — заявила Москалькова.

«Но очень важно сегодня, мне кажеться, нам всем прийти к нормативному акту между двумя государствами России и Украины, в котором можно было бы определить права людей с двумя гражданствами, с неопределенным статусом», — сказала Москалькова.

«Мне кажется, что было бы правильно, если бы консулы допускались к этим людям. Российский консул допускался бы здесь к гражданам с двумя гражданствами, как Одинцов, Баранов и многие другие, и также консул Украины, на мой взгляд, должен допускаться к таким людям на территории России», — сказала Москалькова.

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