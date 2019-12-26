Погода, Новости, загрузка...
Гончарук заявил, что не будет пересматривать выплаты и субсидии
26.12.2019 11:29
Алексей Гончарук заявил, что правительство не собирается пересматривать выплаты и субсидии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 