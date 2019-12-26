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Гончарук заявил, что не будет пересматривать выплаты и субсидии
26.12.2019 11:29
Алексей Гончарук заявил, что правительство не собирается пересматривать выплаты и субсидии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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