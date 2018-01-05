Снежная буря оставила без электроснабжения тысячи домов и нарушила
транспортное сообщение на северо-востоке США. 12 человек стали
жертвами стихии Фото: ЕРА Снежная буря оставила без
электроснабжения тысячи домов и нарушила транспортное сообщение на
северо-востоке страны.4 января два главных аэропорта Нью-Йорка
прекратили прием и отправку рейсов, около 3500 рейсов были отменены
во всем регионе, а город занесло снегом.Снегопады зафиксировали
даже в южном штате Флорида. На юге штата Джорджия снег выпал
впервые за 30 лет.По прогнозам синоптиков, снегопады и морозы в
ближайшие дни могут усилиться.
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