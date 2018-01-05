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В США за неделю холодов погибли 12 человек
05.01.2018 10:52
Снежная буря оставила без электроснабжения тысячи домов и нарушила транспортное сообщение на северо-востоке США. 12 человек стали жертвами стихии Фото: ЕРА Снежная буря оставила без электроснабжения тысячи домов и нарушила транспортное сообщение на северо-востоке страны.4 января два главных аэропорта Нью-Йорка прекратили прием и отправку рейсов, около 3500 рейсов были отменены во всем регионе, а город занесло снегом.Снегопады зафиксировали даже в южном штате Флорида. На юге штата Джорджия снег выпал впервые за 30 лет.По прогнозам синоптиков, снегопады и морозы в ближайшие дни могут усилиться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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