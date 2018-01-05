|Санкционный скандал из-за Крыма: Adidas ответил на обвинения Киева
|05.01.2018 10:57
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Известный немецкий концерн Adidas, специализирующийся на выпуске спортивной одежды и инвентаря, отверг претензии Украины касательно работы своих ритейлеров в аннексированном Россией Крыму.
Об этом сообщает издание .
«Adidas в принципе придерживается действующего законодательства», – заявили представители спортивного концерна.
Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявили факты незаконной работы немецких компаний DHL Express, Adidas AG и Puma SE на территории оккупированного полуострова.
В ведомстве также отмечают, что в Крыму в обход санкций продолжают работать ряд известных мировых автомобильных брендов.
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