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Санкционный скандал из-за Крыма: Adidas ответил на обвинения Киева
05.01.2018 10:57
Санкционный скандал из-за Крыма: Adidas ответил на обвинения Киева

Известный немецкий концерн Adidas, специализирующийся на выпуске спортивной одежды и инвентаря, отверг претензии Украины касательно работы своих ритейлеров в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает издание .

«Adidas в принципе придерживается действующего законодательства», – заявили представители спортивного концерна.

Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявили факты незаконной работы немецких компаний DHL Express, Adidas AG и Puma SE на территории оккупированного полуострова.

В ведомстве также отмечают, что в Крыму в обход санкций продолжают работать ряд известных мировых автомобильных брендов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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