|Олимпийский чемпион Верняев перенес две операции
|05.01.2018 10:59
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Олимпийский чемпион, спортивный гимнаст Олег Верняев перенес операции на плече и ноге. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает
“Олимпийский чемпион Олег Верняев перенес запланированные операции на плече и ноге и с позитивом смотрит в будущее! Желаем нашему чемпиону скорейшего восстановления и победного возвращения на гимнастические снаряды!” — сказано в сообщении.
Как сообщал в начале декабря О.Верняев сообщил, что не сможет выступать в ближайший год.
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