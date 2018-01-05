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"Пришло время перемен". Трамп напомнил о необходимости построить стену на границе США с Мексикой
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05.01.2018 11:00
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Президент США Дональд Трамп призвал прекратить "незаконную
иммиграцию" в Соединенные Штаты, ликвидировать визовую лотерею и
построить стену на границе с Мексикой. Трамп заявил, что в США
должна быть прекращена цепная миграция Фото: ЕРА "Мы должны
построить стену, прекратить незаконную иммиграцию, ликвидировать
цепную миграцию и отменить визовую лотерею. Нынешняя система
небезопасна и несправедлива для великих граждан нашей страны –
пришло время перемен", – написал Трамп.Идею построить стену на
границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной
кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты,
прибывающие в США через мексиканскую границу, являются
преступниками.В сентябре 2016 года Трамп встретился с президентом
Мексики Энрике Пенья Ньето. После встречи он написал в
Twitter: "Мексика заплатит за стену!" Ньето ему ответил:
"Повторю то, что говорил лично господину Трампу: Мексика никогда не
будет платить за стену".6 января 2017 года Трамп заявил, что все
расходы из американского бюджета на строительство стены на границе
с Мексикой будут возмещены ею позже.28 июля 2017 года Палата
представителей Конгресса США проголосовала за выделение $1,6
млрд на стену на границе с Мексикой.15 декабря 2017 года Трамп
призвал покончить с диверсификационной визовой лотереей, известной
как "зеленая карта" (Green Card).
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