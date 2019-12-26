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В Луганской области более 100 домов и 10 госучреждений остались без отопления
26.12.2019 12:24
В Луганской области без отопления остались 110 домов и 10 госустанов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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