Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к гражданину Украины Олегу Сенцову из-за того, что у него есть гражданство РФ. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает .

“Да у него (Сенцова — ред.) есть российского гражданство... Я думаю, что это тоже соответствует действительности (признание гражданства Украины у Сенцова со стороны РФ — ред.). (Украинского омбудсмена не пускают к гражданину Украины Сенцову, который имеет украинский паспорт — ред.) потому что у него есть российское гражданство”, — заявила Москалькова.

Как сообщал , Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.

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