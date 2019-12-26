Существует 6 видов творога: толстый, классический, полужирный, обезжиренный, с добавками, кальцинированный. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина.

№1 Творог – это сбалансированный продукт питания, легко усваиваемый организмом. Этот продукт – самое то, если тебе безотлагательно нужно заесть напряженную тренировку.

№2 Не только жирная и вредная пища, но и метаболизм тоже ведет к ожирению. Но творог –это как “Мистер Пропер“ в посудомоечном искусстве. Правда, он не помогает мыть посуду и убирать в доме. Зато улучшает обмен веществ и, как следствие, предупреждает ожирение.

№3 Целебные свойства творога способствуют профилактике туберкулеза, атеросклероза, малокровия, заболеваний печени, поджелудочной, почек, желудочно-кишечного тракта.

№4 Содержащийся в твороге молочный белок обладает огромной питательной ценностью, но при этом усваивается в разы лучше даже постного мяса. То что надо для тебя, уставшего и не имеющего времени готовить мясо.

№5 Творог – это богатый источник кальция, фосфора, фолиевой кислоты, солей едва ли не всех элементов таблицы Менделеева, — благодаря ему заметно улучшается состояние волос, зубов, ногтевых пластин, костной ткани и нервной системы.

Не говоря уже о том, что так активно пытаешься накачать.

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