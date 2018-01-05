Как выглядел Санта-Клаус 50–100 лет назад (фото) По теме: Мы решили вспомнить, как выглядел Санта 50–100 лет назад, на чем передвигался, где бывал и какие следы оставлял после себя. В нашей винтажной подборке — усталый Рождественский дед после дня работы в универмаге, в шортах и в каске, самый большой в мире и прочее, передает со ссылкой на . Школа Санта-Клауса. 1961 год Санта-Клаус с рождественскими игрушками в санях, запряженных белыми индейками. 1909 год Фото слева: самый большой Санта-Клаус в мире примеряет костюм у портного, декабрь 1949 года. Фото справа: рождественская елка в

Мэдисон-сквер-гарден. Нью-Йорк, около 1910 года Тяжелый день Санта-Клауса в универмаге Harrods в Лондоне. Декабрь 1953 года После распродажи. Нью-Йорк, 1948 год Санта прибыл на Соломоновы острова поздравить солдат с Рождеством. 1960 год Фото слева: письмо для Санта-Клауса. Около 1910 года. Фото справа: Санта-Клаус, десантирующийся в торговый центр «Кэрол-Сити». Штат Флорида, 1962 год Новогодняя почта. Около 1910 года Новогодний елочный базар в Берлине. 1899 год Санта-Клаус на аэроплане. 1921 год Строители выстраиваются в очередь за зарплатой у рождественской елки возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. 1931 год Фото слева: Рождественский дед на улицах военного Лондона. Декабрь 1940 года. Фото справа: немецкие войска поют у елки в траншее на Восточном фронте по время Первой мировой войны











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