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Как выглядел Санта-Клаус 50–100 лет назад (фото)
05.01.2018 11:08
Как выглядел Санта-Клаус 50–100 лет назад (фото) По теме:

Мы решили вспомнить, как выглядел Санта 50–100 лет назад, на чем  передвигался, где бывал и какие следы оставлял после себя. В нашей винтажной подборке — усталый Рождественский дед после дня работы в универмаге, в шортах и в каске, самый большой в мире и прочее, передает  со ссылкой на .

 

Школа Санта-Клауса. 1961 год

 

Санта-Клаус с рождественскими игрушками в санях, запряженных белыми индейками. 1909 год

 

 

Фото слева: самый большой Санта-Клаус в мире примеряет костюм у портного, декабрь 1949 года. Фото справа: рождественская елка в
Мэдисон-сквер-гарден. Нью-Йорк, около 1910 года

 

 

Тяжелый день Санта-Клауса в универмаге Harrods в Лондоне. Декабрь 1953 года

 

 

После распродажи. Нью-Йорк, 1948 год

 

 

Санта прибыл на Соломоновы острова поздравить солдат с Рождеством. 1960 год

 

 

Фото слева: письмо для Санта-Клауса. Около 1910 года. Фото справа: Санта-Клаус, десантирующийся в торговый центр «Кэрол-Сити». Штат Флорида, 1962 год

 

 

Новогодняя почта. Около 1910 года

 

 

Новогодний елочный базар в Берлине. 1899 год

 

 

Санта-Клаус на аэроплане. 1921 год

 

 

Строители выстраиваются в очередь за зарплатой у рождественской елки возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. 1931 год

 

 

Фото слева: Рождественский дед на улицах военного Лондона. Декабрь 1940 года. Фото справа: немецкие войска поют у елки в траншее на Восточном фронте по время Первой мировой войны







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