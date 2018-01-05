|Как выглядел Санта-Клаус 50–100 лет назад (фото)
|05.01.2018 11:08
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Мы решили вспомнить, как выглядел Санта 50–100 лет назад, на чем передвигался, где бывал и какие следы оставлял после себя. В нашей винтажной подборке — усталый Рождественский дед после дня работы в универмаге, в шортах и в каске, самый большой в мире и прочее, передает со ссылкой на .
Школа Санта-Клауса. 1961 год
Санта-Клаус с рождественскими игрушками в санях, запряженных белыми индейками. 1909 год
Фото слева: самый большой Санта-Клаус в
мире примеряет костюм у портного, декабрь 1949 года. Фото справа:
рождественская елка в
Тяжелый день Санта-Клауса в универмаге Harrods в Лондоне. Декабрь 1953 года
После распродажи. Нью-Йорк, 1948 год
Санта прибыл на Соломоновы острова поздравить солдат с Рождеством. 1960 год
Фото слева: письмо для Санта-Клауса. Около 1910 года. Фото справа: Санта-Клаус, десантирующийся в торговый центр «Кэрол-Сити». Штат Флорида, 1962 год
Новогодняя почта. Около 1910 года
Новогодний елочный базар в Берлине. 1899 год
Санта-Клаус на аэроплане. 1921 год
Строители выстраиваются в очередь за зарплатой у рождественской елки возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. 1931 год
Фото слева: Рождественский дед на улицах военного Лондона. Декабрь 1940 года. Фото справа: немецкие войска поют у елки в траншее на Восточном фронте по время Первой мировой войны