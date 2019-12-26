|Мы будем не только защищаться, но и нападать. Маруся Зверобой сделала заявление перед допросом в ГБР
|26.12.2019 12:50
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Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) пришла в Государственное бюро расследований на допрос, передает корреспондент УНН.
Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Зверобой (Елена Беленькая) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" София Федина и военнослужащего Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.
Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" София Федина и военнослужащему Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.