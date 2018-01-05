Курс Bitcoin 5 января на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом вырос.

Курс покупки Bitcoin к доллару 5 января, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 15 463.00 BTС/USD (+7.53%)

Американская биржа Bitfinex 15 591.00 BTС/USD (+9.27%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со четвергом (14 380.00 BTС/USD) вырос на 7.53%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 101 225 663 доллара на 6852 биткоина.

Читайте: Курс биткоина 4 января покатился вниз

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ob1.jpg" title="Курс биткоина 5 января возобновил рост" alt="Курс биткоина 5 января возобновил рост" width="460" height="276"size-full wp-image-4665288" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ob1.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ob1-112x67.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ob1-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

Сводка.нет - Новости Украины и Мира