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НБУ: В следующем году Украина выплатит около $6 миллиардов по долгам
26.12.2019 13:01
Украина по внешним займам заплатит в следующем году около $6 млрд Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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