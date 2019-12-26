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НБУ: В следующем году Украина выплатит около $6 миллиардов по долгам
26.12.2019 13:01
Украина по внешним займам заплатит в следующем году около $6 млрд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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