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Истребитель МиГ-29 разбился возле азербайджанской границы
26.12.2019 13:04
Иранский истребитель потерпел крушение близко от границы с Азербайджаном, пилота ищут.

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Об этом сообщает АР.

"Иранский истребитель потерпел крушение в среду на севере страны, близко от границы с Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в горном районе Сабалан. Спасатели ведут поиски пилота, который связался с базой после катастрофы. Его судьба пока не известна.

Пилот испытывал отремонтированный МиГ-29, вылетев с авиабазы Тебриз на северо-западе Ирана.

Ведется расследование причины крушения.

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