Об этом сообщает АР.

"Иранский истребитель потерпел крушение в среду на севере страны, близко от границы с Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в горном районе Сабалан. Спасатели ведут поиски пилота, который связался с базой после катастрофы. Его судьба пока не известна.

Пилот испытывал отремонтированный МиГ-29, вылетев с авиабазы Тебриз на северо-западе Ирана.

Ведется расследование причины крушения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира