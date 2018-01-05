Экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили допросят как свидетеля в Печерском отделении полиции Киева в 12.00. Правоохранители расследует производство о попытке захватить Октябрьский дворец 17 декабря 2017 года. Тогда в столкновениях с силовиками принимали участие сторонники Саакашвили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили называл столкновения у Октябрьского дворца провокацией с целью дискредитации мирного протеста Фото: ЕРА По словам адвоката, допрос запланирован на 12.00 в Печерском отделении полиции Киева.Чернолуцкий уточнил, что Саакашвили будут допрашивать как свидетеля в рамках производства о событиях возле Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года.В тот день Саакашвили в ходе марша "За импичмент" заявил, что протестующие организуют штаб в Октябрьском дворце. "Мы сейчас отсюда идем в Октябрьский дворец, и там будет штаб нашего координационного совета. Чтобы нас не гоняли не только по палаткам по ночам. Вы же видите, что мы никому ничего не перекрываем, видите, что мы никому ничем не мешаем, видите, что все это очень мирно", – сказал политик со сцены у Верховной Рады.К Октябрьскому дворцу пришли сторонники лидера "Руху нових сил", произошли стычки с силовиками.По данным Нацгвардии, митингующие начали бросать петарды и применять пиротехнику. Полиция отмечает, что сторонники Саакашвили применяли "неизвестный газ раздражающего действия", а также отбирали у силовиков спецсредства.Пресс-служба Нацгвардии сообщала, что у Октябрьского дворца пострадали 60 нацгвардецев – 45 из них после оказания первой медицинской помощи продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы.По данным фактам полиция Киева открыла три уголовных производства.Экс-президент Грузии назвал ситуацию провокацией с целью дискредитации мирного протеста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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