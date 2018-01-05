В Запорожье священнослужитель Московского патриархата во время захоронения отказался отпевать двухлетнего ребенка, который погиб от падения на него самоубийцы.

Об этом сообщает издание, передает Апостроф.

Как рассказывает папа покойного Роман Полищук, во время процессии священник узнал, что ребенка крестили священнослужители церкви Киевского патриархата и наотрез отказался проводить обряд отпевания.

Родители отвезли ребенка в другой храм, но там также отказались проводить службу. В итоге на процессию приехал священник из церкви Святого Николая, где крестили ребенка.

Данный случай взволновал пользователей социальных сетей, которые крайне эмоционально отреагировали на новость.

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