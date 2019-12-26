Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о завершении аттестации прокуроров ГПУ. Об этом он заявил на брифинге.

Рябошапка анонсировал начало работы Офиса прокуратуры со 2 января 2020 года.

"Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис генерального прокурора, новые должности ", - рассказал Рябошапка.

Отметим, генеральный прокурор Рябошапка пришёл на свой брифинг не один, а в сопровождении поверенного США в Украине Тейлора.

"Генеральный прокурор Украины Рябошапка даёт пресс-конференцию и в присутствии поверенного США в Украине Тейлора рассказывает, что реформирование прокуратуры было бы невозможным без помощи США. Это просто @баный стыд. Послушный петрушка и его белый господин. При Зеленском колониальная зависимость Украины цементировалась на долгие годы. Грантоедская мразь, обслуживающая интересы своих американских господ, вместо служения интересам Украины, в каждом органе, в каждом институте власти. Без шестерок США не принимается ни одно решение. Клоун Рябошапка без своих господ даже прокуратуру реформировать не в состоянии. Вместо мира и тарифов — земля и приватизация. Всё не для нас, а для господ. Но при этом они нам всем рассказывают о свободе и независимости." - Заявил политический аналитик Александр Скубченко.

Напомним, 19 сентября Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры.

Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

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