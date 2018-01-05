|В "ДНР" пьяный водитель на авто с российскими номерами сбил пешеходов
|05.01.2018 11:16
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Предположительно, водитель находился в наркотическом опьянении, документов при себе у него не обнаружено.
В подконтрольной «ДНР» Макеевке пьяный водитель на машине с российскими номерами сбил группу пешеходов. Об этом говорится в группе «Инцидент Донецк» в соцсети Вконтакте, информирует svodka.net.
Инцидент произошел 1 января в районе авторынка. Автомобиль ВАЗ-2115 с госномерами Краснодарского края выскочил на тротуар, сбив четырех человек. Предположительно, водитель находился в наркотическом опьянении, документов при себе у него не обнаружено.
При осмотре транспортного средства сотрудники «ГАИ» нашли две боевые гранаты.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
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