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В Харькове из-за взрыва гранаты в квартире погиб волонтер АТО
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05.01.2018 11:16
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5 января в квартире в многоэтажке в Харькове волонтер АТО уронил
гранату на пол, сообщил замглавы Национальной полиции Украины
Вячеслав Аброськин. По его словам, мужчина погиб, а его жена и дети
не пострадали только чудом. По данным полиции, мужчина, уронивший
гранату в квартире, находился в состоянии алкогольного опьянения
Фото: hk.npu.gov.ua "Небрежное обращение с оружием и взрывными
устройствами, которые находятся в незаконном обороте, продолжает
ежедневно уносить жизни наших граждан. Сегодня, 5 января, ночью в
Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-м этаже жилой
многоэтажки, локальный житель, 1979 года рождения, по имеющейся
информации, руководитель пансионата для престарелых, который часто
в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на
пол гранату РГД-5, которая взорвалась", – написал Аброськин.В
результате взрыва мужчина погиб."Только чудом не пострадали его
жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в
соседней комнате", – добавил Аброськин.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1819701238322542
В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что
следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115
(Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с
оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного
кодекса Украины. В сентябре 2017 года
украинские правоохранители начали масштабную операцию по
противодействию незаконному обороту оружия. С начала 2017 года
и до сентября в стране было изъято около 1,4 тыс. единиц
огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более
120 тыс. патронов.
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