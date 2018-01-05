5 января в квартире в многоэтажке в Харькове волонтер АТО уронил гранату на пол, сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, мужчина погиб, а его жена и дети не пострадали только чудом. По данным полиции, мужчина, уронивший гранату в квартире, находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: hk.npu.gov.ua "Небрежное обращение с оружием и взрывными устройствами, которые находятся в незаконном обороте, продолжает ежедневно уносить жизни наших граждан. Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-м этаже жилой многоэтажки, локальный житель, 1979 года рождения, по имеющейся информации, руководитель пансионата для престарелых, который часто в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась", – написал Аброськин.В результате взрыва мужчина погиб."Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате", – добавил Аброськин. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1819701238322542 В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В сентябре 2017 года украинские правоохранители начали масштабную операцию по противодействию незаконному обороту оружия. С начала 2017 года и до сентября в стране было изъято около 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более 120 тыс. патронов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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