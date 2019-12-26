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В Южной Африке акула-людоед утащила мужчину на 50 м от берега
26.12.2019 13:37
В Южной Африке мужчина выжил после нападения акулы-людоеда
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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