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В Южной Африке акула-людоед утащила мужчину на 50 м от берега
26.12.2019 13:37
В Южной Африке мужчина выжил после нападения акулы-людоеда Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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