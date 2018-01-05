Волонтер погиб ночью в Харькове от взрыва гранаты

В ночь на пятницу в Харькове в арендованной квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме, от взрыва гранаты РГД-5 погиб локальный житель, который часто в качестве волонтера выезжал в зону проведения АТО на Донбассе, сообщает первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В пятницу утром в своей странице в соцсети Фейсбук В.Аброськин уточнил, что по имеющейся информации, погибший локальный житель 1979 г.р. был руководителем пансионата для престарелых.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва молодой человек погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате", - рассказал подробности происшествия первый замглавы Нацполиции.

В.Аброськин отметил, что небрежное обращение с оружием и взрывными устройствами, которые находятся в незаконном обороте, продолжают уносить жизни граждан и призвал людей не совершать бессмысленных поступков и не подвергать опасности своих близких.