|Теплый салат "Белла" с куриной грудкой и яблоками
|26.12.2019 14:00
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Также, в такие салаты смело можете прибавлять сыр, ветчину, фасоль, бекон, зелень. Запекать овощи для теплых салатов, можно даже не очищая их – так в них останется больше микроэлементов.
С заправками для теплых салатов можете смело экспериментировать. Интересные соусы получаются на основе взбитых желтков, сметаны или йогурта. Можете использовать растительное масло, перец, уксус или вариант с лимонным соком и оливковым маслом. Прекрасно подойдут томатные соусы с различными специями и острыми приправами, мелко нарезанным луком или чесноком. При желании облегчить это блюдо, можете заправить его обезжиренным кефиром или соком лимона с соевым соусом.
Попробуйте приготовить вкусный теплый салат из яблок и куриного мяса.
Рецепт салата из яблок и курицы
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Куриное мясо нарежьте и обжарьте на растительном масле, туда же добавьте нарезанную кружочками морковь.
2. Смешайте яблоки, натертые на терке, с мясом и морковью, добавьте апельсиновую цедру, листья салата, измельченные орехи.
3. Заправьте салат заправкой из растительного масла, соли, перца и уксуса.