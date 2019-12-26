Также, в такие салаты смело можете прибавлять сыр, ветчину, фасоль, бекон, зелень. Запекать овощи для теплых салатов, можно даже не очищая их – так в них останется больше микроэлементов.

С заправками для теплых салатов можете смело экспериментировать. Интересные соусы получаются на основе взбитых желтков, сметаны или йогурта. Можете использовать растительное масло, перец, уксус или вариант с лимонным соком и оливковым маслом. Прекрасно подойдут томатные соусы с различными специями и острыми приправами, мелко нарезанным луком или чесноком. При желании облегчить это блюдо, можете заправить его обезжиренным кефиром или соком лимона с соевым соусом.

Попробуйте приготовить вкусный теплый салат из яблок и куриного мяса.

Рецепт салата из яблок и курицы

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Куриное мясо нарежьте и обжарьте на растительном масле, туда же добавьте нарезанную кружочками морковь.

2. Смешайте яблоки, натертые на терке, с мясом и морковью, добавьте апельсиновую цедру, листья салата, измельченные орехи.

3. Заправьте салат заправкой из растительного масла, соли, перца и уксуса.

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